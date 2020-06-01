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Premier Lig’de pozitif vakaya rastlanmadı

İNGİLTERE PREMİER LİG'DE 28-29 MAYIS TARİHLERİNDE BİN 130 KİŞİYE YAPILAN KORONA VİRÜS TESTLERİNDE POZİTİF VAKAYA RASTLANILMADIĞI AÇIKLANDI.

Premier Lig’de pozitif vakaya rastlanmadı

İngiltere Premier Lig’de 28-29 Mayıs tarihlerinde bin 130 kişiye yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig’de maçların yeniden başlayabilmesi için tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Bu bağlamda, 28-29 Mayıs tarihlerinde ligdeki 20 takımın oyuncuları ve personelinden oluşan bin 130 kişiye korona virüs testi uygulandı. Test sonuçlarının tamamının negatif olduğu açıklandı.

Premier Lig’de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

Ligler 17 Haziran’da oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.

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