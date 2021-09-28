Serhat Belli Yelken Federasyonu Başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Yelken Federasyonu bir önceki dönem başkanı Serhat Belli, yeni dönem federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı.
2014-2016 döneminde Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı olan Serhat Belli, 25 Ekim’de yapılacak yeni dönem federasyon başkanlığı seçiminde de aday olduğunu açıkladı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Adayı Serhat Belli, yaptığı açıklamada yelken sporunun iyi yönetilmediğini dile getirerek, yönetimsel eksiklerin neden olduğu mevcut durumu sorgulayan ve yenilikçi bir bakış açısıyla değişim isteyen yelken tutkunları olarak Türk yelkenciliğinin çıkarlarını yeniden tesis etmek için yola çıktıklarını söyledi.
“Yaptık, yine yapacağız”
“Yelkende değişim rüzgarı”
Güçlü ve yetenekli bir ekiple Türk yelkenciliğinin ülke genelinde yaygınlaşması ve dünyada hak ettiği başarıya Olimpiyatlar düzeyinde ulaşmasını sağlamak amacıyla kolları sıvadıklarını vurgulayan Belli, “Yelkende değişim rüzgarını başlatıyoruz” dedi.
Birleşik, eşit ve açık şeffaf organizasyon
Serhat Belli, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı olarak seçilmesi durumunda vizyonu ve hedeflerinden de bahsetti. Hedeflerini kulüpler bazında, idari bazda, teknoloji bazında, sporcular ve hakemler bazında ele aldıklarını ifade eden Belli, “Kulüpler bazında bireysel hırslardan uzak, kucaklayıcı, temel sorun ve isteklere duyarlı çözüm odaklı; idari bazda güven verici, tutarlı, şeffaf; teknoloji bazında dünyaya ve yeni teknolojilere entegre olacak, yenilikçi; sporcular bazında gurur kaynağı ve sahiplenici; hakemler bazında eğitim ve seminerlerle desteklenen, güçlü bir Türkiye Yelken Federasyonu hayalimiz var” açıklamasını yaptı.