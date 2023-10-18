SUBÜ Turizm Fakültesi'nden 100. Yıl Bisiklet Turu

SUBÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve Sapanca Gençlik Merkezi iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve Sapanca Gençlik Merkezi iş birliği ile bölüm öğrencilerine yönelik olarak ‘sonbahar’ temalı bisiklet turu düzenlendi. Rekreasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Yılmazer ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Genç’in de katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında düzenlenen tur, Sapanca Gençlik Merkezi önünden başlayarak Harmanlık ve Uzunkum mevkileri arasında bulunan yürüyüş parkuru boyunca devam etti ve yeniden Sapanca Gençlik Merkezi önünde son buldu.

Tura ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Genç ve Sapanca Gençlik Merkezi Müdürü Ubeydullah Yıldırım, katılımcılar ve toplum nezdinde; doğaya saygılı, toplumsal çevre bilincine sahip ve sağlıklı bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek bu amaç doğrultusunda ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlere tüm gençleri ve vatandaşları beklediklerini söylediler.