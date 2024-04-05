Sultangazi'de çocuklar için inşa edilen Ana Kucağı kısa süre içinde hizmete açılacak

Sultangazi Belediyesi’nin, Cebeci Mahallesi’nde hayata geçirdiği Merve Karakaş Ana Kucağının inşaatı hızla devam ediyor. Çalışan annelerin, çocukları için inşa edilen Ana Kucağı, kısa süre içinde hizmete açılacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Çalışan anneler için çocuklarını bırakabilecekleri Ana Kucağı kreşlerimiz 42-68 ay arası çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarlandı” dedi.

Sultangazililerin beğenisini toplayan Ana Kucağının ikincisi, Cebeci Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. İnşaatı hızla devam eden Merve Karakaş Ana Kucağı, 10 sınıftan oluşacak. Ana Kucağının kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi.

“Ana Kucağı çalışan annelerin önemli bir sorununa çözüm sunuyor”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ana Kucağı adıyla hayata geçirdikleri uygulamanın çalışan anneler için önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, “Cebeci Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz Merve Karakaş Ana Kucağı’nın inşaatında sona yaklaştık. İlk Ana Kucağımızı da Sultançiftliği Mahallemizde hayata geçirmiştik. Çocuklarımız mutlu olsun diye Ana Kucağı projelerimizi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Farklı mahallelerimizde yeni Ana Kucağı projelerimiz olacak”

Ana Kucağı kreşleri, çalışan annelerin önemli bir sorununa çözüm sunduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Çalışan anneler için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Ana Kucaklarımız, 42-68 ay arası çocukların ihtiyaçlarına, eğitim seviyelerine ve ailelerin beklentilerine göre tasarlandı. Cebeci Mahallemizdeki Merve Karakaş Ana Kucağı’nı kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Ardından farklı mahallelerimizde yeni Ana Kucağı projelerimiz olacak” dedi.