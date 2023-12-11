Süper Lig'de sadece 12 dakika oynadı, kadro dışı kaldı

Beşiktaş’ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig’de sadece 12 dakika süre buldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14’e yükselen Beşiktaş’ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Onana dikkat çekti

Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu. Sezon başında Fransız temsilcisi Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Euro’luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş’a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1’er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.

Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

Transferinden önce Aboubakar ile görüştüğünü söylemişti

Onana, Beşiktaş’a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye’de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.