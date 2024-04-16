Şüpheli şahıstan silah çıktı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratlı ilçesinin Aşağısevindikli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huzur ve Güven Uygulaması icra eden jandarma güçleri, A.K. (45) isimli şahsı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan üst aramasında; 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve şarjör içerisinde bulunan 15 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermiler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Karakola götürülen şüpheli şahıs hakkında, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem uygulandı.