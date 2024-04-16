Depo olarak kullanılan alan küle döndü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yangında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü.

Depo olarak kullanılan alan küle döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yangında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki bir apartmanın yanında bulunan alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında garaj ve depo olarak kullanılan alan kısa sürede alevler içinde kaldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Depodan geriye küller kaldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken depodan geriye külleri kaldı. Yaşanan yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.