Tarihi Yarımada'da bisiklet şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 4. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, bugün yapıldı. Yenikapı’dan start alan bisikletçiler, Tarihi Yarımada’yı turlayarak, tekrar Yenikapı’da turu tamamladı.

Soğuk ve fırtınaya karşın onlarca bisikletçi Yenikapı Bisiklet Evi önünde saat 08.00’den itibaren toplanmaya başladı. Bisikletçiler, saat 09.00’dan itibaren akan trafik içinde Yenikapı sahilinden Sirkeci istikametine doğru pedal çevirdi.

Unkapanı, Cibali ve Fener’i geçen bisikletçiler, Balat’tan döndü. Dönüş parkuru, Sirkeci’de Gülhane Parkı’na yöneldi. Buradan Ayasofya önüne çıkan bisikletçiler, Sultanahmet Meydanı’ndan geçerek, Kumkapı’ya ulaştı. Tur yaklaşık 1 saatin sonunda Yenikapı’da sona erdi.

Bisikletle adeta bir tarih turu

Bisikletçiler, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un eşsiz tarihi eserleri arasında tarih bir turu attı. Turu tamamlayan tüm bisikletçilere, anı madalyası takdim edildi. Bisikletçiler, zor hava koşullarında gerçekleşen turda sınırlarını zorlamanın kendileri için ayrı bir heyecan ve meydan okuma olduğunu belirtti.

Üç yıl içinde dördüncü kez yapıldı

İlk olarak 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, bu yıl ise ikinci kez organize edildi. Daha önce ekim ayında yapılan tur, bugünle birlikte toplamda 4. kez gerçekleştirilmiş oldu.