Tarihin içinde bisiklet yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki ile Spor İstanbul tarafından organize edilen 4. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, 26 Kasım Pazar günü yapılacak.

Yenikapı Bisiklet Evi önünde 08.00-08.45 saatleri arasında toplanacak olan bisikletçiler, saat 09.00’da start alacak. Tur, yine Yenikapı’da saat 10.30’da tamamlanacak. Tüm katılımcılara bir anı madalyası verilecek. Tur, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un dünya çapındaki tarihi mekanlarından geçecek. Tur nedeniyle trafik kapatılmayacak. Organizasyon, güvenlik önlemleri altında akan trafikte gerçekleştirilecek.

Yenikapı’dan başlayıp Balat’tan dönüş alacak

4. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’nda Yenikapı’dan yola çıkacak olan bisikletçiler, sahil boyunca gittikten sonra Balat’tan dönüş alacak. Bisikletçiler Sirkeci’den Gülhane Parkı rotasına sapacak. Ardından Sultanahmet Meydanı’ndan geçip, Kumkapı üzerinden tekrar Yenikapı’ya ulaşacaklar. İşte toplamda 19 km olan turun güzergahı şöyle:

Yenikapı - Kumkapı - Çatladıkapı Geçidi - Sirkeci - Eminönü - Unkapanı - Cibali - Fener - Balat - Fener - Cibali - Unkapanı - Sirkeci - Gülhane Parkı sahil girişi - Gülhane Parkı Tramvay Çıkışı - Sultanahmet Meydanı - Ayasofya Camii - Küçük Ayasofya Caddesi - Aksakal Sokak - Kennedy Caddesi - Çatladı Kapı - Kumkapı - Yenikapı

Bisikletini kap, kaskını tak gel

Tur, 2021 ve 2022 yıllarında birer kez düzenlendi. Bu yıl ise ikinci kez tarihi yarımada da turlanacak. Toplamda dördüncü kez düzenlenecek olan turda, 18 yaş sınırı bulunuyor. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu’na tüm bisikletçiler kendi bisikletleriyle katılırken, kask takmak da mecburi olacak.