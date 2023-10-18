Tarım arazilerine Osmangazi kalkanı

Osmangazi Belediyesi, Ovaakça Santral Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen kaçak fabrikaları yıktı.

Osmangazi Belediyesi, tarım arazileri üzerine imara uygun olmayan şekilde inşa edilen yapıları yıkmayı sürdürüyor. Verimli toprakların yeniden tarımsal faaliyetlere kazandırılması için tarım arazileri üzerine imara uygun olmayan şekilde inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapıların tespitini yapan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ovaakça Santral Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen iki fabrikayı yıktı. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız fabrikaların yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak fabrikalar iş makinesi ile yerle bir edildi.

Belediye yetkilileri, ruhsatsız inşa edilen yapıları yıkmayı sürdürerek verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.