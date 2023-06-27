Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Mübarek Kurban Bayramı’nı kıymetli vatandaşlarımızın sorunsuz yaşamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kurbanlık hayvan sayımız yeterli düzeyde olmuştur” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yayımladığı mesajda toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin pekiştirildiği, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun yaşandığı Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Bayramların umutları canlandıran, toplumsal barışı güçlendiren, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını doruğa çıkartan özel günler olduğunu ifade eden Yumaklı, Kurban Bayramı’nın anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içerisinde geçmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

“Mübarek Kurban Bayramı’nı kıymetli vatandaşlarımızın sorunsuz yaşamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kurbanlık hayvan sayımız yeterli düzeyde olmuştur. Değerli vatandaşlarımızın bu kutsal günlerde, hayvanları ürkütmeden, onlara eziyet etmeden, usulüne uygun olarak dini vecibelerini yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Halk sağlığının riske atılmaması açısından kurban artıklarının usulünce bertaraf edilmesi, çevre ve görüntü kirliliğine mahal verilmemesi büyük önem taşımaktadır. Kurbanların, Bakanlığımızdan onay belgesi almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde kesilmesi gerektiğini de hatırlatmak isterim.”

Kurban Bayramı’nın dayanışma ruhunu ve kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, “Komşularımızı, akrabalarımızı, kapısının çalınmasını bekleyen kimsesiz kardeşlerimizi ziyaret etmeliyiz. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmamalı, yaralarının sarılması için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Kurban Bayramı’nın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle değerli vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bayramda hac farizalarını yerine getiren vatandaşlarımızın da ibadetlerinin kabul olmasını ve ülkemize selametle dönmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

Yumaklı, Kuran Bayramı’nın Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ederek mesajını sonlandırdı.