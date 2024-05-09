Silivri CineBig Sinemasında Film Zamanı!
Silivri Alışveriş Merkezi'nde kısa süre önce kapılarını açan Silivri CineBig Sineması, bu hafta sinemaseverleri yedi farklı filmle buluşturuyor. Aksiyon, komedi, korku ve gerilim gibi çeşitli türlerdeki filmler, her zevke hitap ediyor.Sinema, zengin film seçkisiyle Silivri'deki film tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmseverler, hafta boyunca istedikleri zaman dilimlerinde bu filmleri izleme fırsatı bulacak.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.