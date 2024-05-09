'Medipol Hastanesi inşaatı durduruldu' yönündeki haberler asılsız açıklaması

Medipol Sağlık Grubu, bazı basın yayın organlarında yayımlanan; Üsküdar Belediyesi’nin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi’nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi’nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 17.08.2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi’ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.

Hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır

“Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesi’nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır.”