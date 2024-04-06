Tatlıcılar bayramda artan talebi karşılamak için çift vardiyalı mesaiye geçtiler

İstanbul’daki tatlıcılar Ramazan Bayramı’nın yoğun talebini karşılamak için çift vardiya sistemine geçiş yaptılar. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan baklava ustaları, mega kentte yaşayan milyonlarca insanın tatlı ihtiyacını karşılayacak.

Ramazan Bayramı’nın sayılı günler kala tatlıcılar da yoğun mesaiye başladı. Mega kentte tatlıcılar bayram nedeniyle artan talebi karşılamak için çift vardiya sistemine geçtiler. Ramazan Bayramı’nın geleneksel lezzetleri arasında yer alan baklava, bu yıl da en çok talep gören tatlılar arasında bulunuyor. Geçen yıla göre yüzde 40’a varan fiyat artışı yaşanan baklava kategorisinde en çok talep gören tatlıların başında ise cevizli baklava geliyor. Karaköy’de bulunan tarihi tatlı imalathanesinde tatlıcıların yoğun mesaisi görüntülendi.

İstanbul’da geçen yıla oranla tatlı fiyatları bazı bölgelerde yüzde 40 zamlandı. Bazı tatlıların ise güncel fiyatı şu şekilde; içi kaymaklı baklava 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL.

”Halkımız dikkat etsindeler tatlıya değil baklavaya para versinler”

Ramazan Bayramı öncesi talebe yetişmek için çift vardiya çalıştıklarını belirten Güllüoğlu firmasının sahiplerinden Nadir Güllü, “Bizde 15 çeşit baklava var. En çok cevizli, fıstıklı ve klasik baklava satılıyor. Bizler firma olarak kendi yemediğimiz bir şeyi üretmiyoruz. Baklava yapımında bizler bütün kullanılan malzemeleri doğal olarak tedarik ediyoruz. İyi bir baklava yapmak için en önemli madde kullanılan yağ. Bizim kullandığımız yağ, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Ceviz; süt ceviz. Fıstık ise iri olacak. Pancar şekeri, sert buğdaydan yapılan un, buğday nişastası olması gerekiyor. Bizdeki ustalar 7-8 yıl içerisinde yetişiyor. Halkımız dikkat etsin; tatlıya değil, baklavaya para versinler” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı”

Baklavanın ortalama yapılma süresinin 3-4 saat olduğunu ifade eden Güllü, “Fiyatlarımız içi kaymaklı baklava 400 TL, cevizli baklava 700 TL, fıstıklı baklava 800 TL, dolama ise 1000 TL. Fiyatlarımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttı” dedi.