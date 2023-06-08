TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TDP Parti Meclisi’nin toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında konuştu. Partisinin CHP’ye katılma iddialarıyla ilgili konuşan Sarıgül, parti meclisinin CHP ile birleşme kararı aldığını söyledi.

CHP’den Erzurum Milletvekili olma sürecine değinen Sarıgül, “TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu’nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve ’Sizden Erzincan’da görev istiyoruz’ denildi. Tam 32 günüm vardı. Canla başla çalıştık. Bütün Erzincanlılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TDP Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edecektir”

Parti çıkarlarını ve kişisel çıkarları gözetmekten kaçındıklarını belirten Sarıgül, “Kolay olan başkalarını suçlamaktır. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edecektir. Biz bu çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Böyle mücadeleler sabır ister. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır”

Sarıgül fedakarlıkla yaptıklarını belirttiği çalışmaların tarihte yer alacağını söyleyerek, “Doğru karar verdiniz bu verdiğiniz karar vatandaş tarafından alkışlanacaktır. Bir insanın akrabasını seçme şansımız yok ama siyasi akrabaları seçme şansımız var. TBMM kapıları her dakika hepimize açık. O parlamentoda konuşma yaparken sizler adına konuşma yapacağım. Bu akrabalıklarımızı inşallah ömür boyu sürdüreceğiz. TDP ile CHP birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır” açıklamasında bulundu