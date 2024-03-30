TDV, Gazze'de 760 bin insana yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 7 Ekim 2023’ten günümüze kadar 128 tır malzemenin Gazze’ye gönderildiğini belirterek, “Hijyen, gıda, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri 760 bin insana ulaştı” dedi.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de on binlerce masum sivili katletti. İsrail saldırılarının şiddeti her geçen gün artarken bölgeye Türkiye tarafından çok sayıda yardım gönderiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı ise gönderilen yardımlara öncülük ediyor. TDV Genel Müdürü İzani Turan, Gazze’nin İsrail tarafından dünya ile bağlantısının kesildiğini ve yardımların deyim yerindeyse güç bela ulaştırılabildiğini belirtti.

Sınırlar içerisine ne kadar sızılabilirse yardımlar o kadar gidiyor

Gazze sınırları içerisine ne kadar sızılabilirse ihtiyaç malzemelerinin o kadar gittiğini söyleyen Turan, TDV’nin her fırsatta bölgeye yardım gönderdiğini açıkladı.

Vatandaşların emanetleri zayi edilmiyor

Türkiye’de vatandaşların Gazze’ye gönderilmesi için verdiği maddi yardımların hiçbirinin zayi edilmediğini vurgulayan Turan, TDV’nin tüm emanetleri Gazze’ye ulaştırmak için gayret gösterdiğini ifade etti.

Tüm dünya ’cani ruh’ ile karşı karşıya

Gazze’de masum sivillere terör estiren İsrail’in soykırım gerçekleştirdiğini dile getiren Turan, cani bir ruh ile tüm dünyanın karşı karşıya kaldığını aktardı.

“Ramazan sonunda 90 bin kişiye ulaşacağız”

Ramazan ayında her gün 3 bin ile 3 bin 500 arasında öğününü Gazze’deki siviller ile buluşturulduğunu anlatan Turan, “Netice itibariyle Gazze’de 90 bin kişiye Ramazan sonunda ulaşmış olacağız. Bunun yanında 500 kişilik iftar sofralarımız ile sıcak yemeklerimiz de Batı Şeria ve Kudüs’te devam ediyor. Böylece biz 100 bine aşkın insanın Ramazan’da sıcak yemek ile yanlarında olmuş olacağız” diye konuştu.

Yardımlar zorluklar içerisinde yapılıyor

Gazze’ye gönderilen yardımların 3 kanaldan yapıldığını belirten Turan, şunları kaydetti:

“Birincisi Mısır’da. İkincisi AFAD ile beraber gemi kaldırdığı anda bize ne tür bir vecibe verirse istedikleri o yardım malzemelerini gemiye yükleyerek gönderiyoruz. Onlar Ariş kapısından içeri sokuyorlar. Çok kolay değil. Zorluklar ile bunlar yapılıyor. Mısır’daki alımlarımız devam ediyor. Orada her türlü tedbirimiz hazır ve Refah Kapısından fırsatını bulduğumuzda hemen içeriye yardımları gönderiyoruz.”

TDV’nin Gazze’ye gönderdiği yardımlar 760 bin insana ulaştı

Şimdiye kadar 128 tırlık malzemenin Gazze’ye gönderildiğine dikkati çeken Turan, “Hijyen, gıda, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri, 760 bin insana ulaştı. İnsanlığın sınıfta kaldığı bir atmosferden bahsediyoruz. Müslümanlarında acziyetinin fotoğrafı yaşanıyor. Bu bölgede ve Gazze’de. İslam aleminin iyi bir sınav vermediği aşikar. Bütün bu şartlara rağmen şunu ben diyebilirim. En duyarlısı ve ne fazla yardımı içeriye sokmaya çalışan ülke ve vakıf olarak elhamdülillah Türkiye var, bizler varız” ifadelerini kullandı.

Filistin, BM tarafından devlet hüviyetine kavuşmalı

Bölgedeki sorunların çözüme kavuşması için atılması gereken adımların başında Filistin’in tüm dünya tarafından devlet olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Turan, “Birleşmiş Milletlerin (BM) kabul ettiği bir devlet hüviyetine kavuşur. O zaman devlet hukuku devreye girmiş olacak. Burada zaman zaman ülkemizin yöneticileri suçlanıyor. Çok haksız bir suçlamanın olduğunu insafla söylemek lazım. Devletin dünya konjektürü içerisinde muhatap alacağı bir devlet yapılanması değil, bütün sınırlar Siyonistler tarafından tutulmuş ve onlar ne kadar müsaade ederse bu yardımlar içeri sokulabiliyor” açıklamasında bulundu.

“200 Gazze’li öğrenciye her ay burs veriyoruz”

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihini hatırlatan TDV Genel Müdürü Turan, “Elimiz ve gözümün Filistin’li kardeşlerimiz ile birlikte olacak. Bunun yanında 200 tane Gazze’li öğrenciye biz her ay burs veriyoruz. İstanbul’a Gazze’li hastalarımız gelmiş. İstanbul Müftülüğü ile organize olarak onların iftarların ve sahurlarını organize edeceğiz” dedi.

Yardımlar konusunda Gazze, Kudüs ve Filistin’in ilgi alanlarında ilk sırada yer aldığını vurgulayan TDV Genel Müdürü Turan, hem insanlık hem de Müslümanlık gereği mağdurun ve mazlumun yanında olduklarının da altını çizdi.