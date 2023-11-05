TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 - Kırşehir FSK: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırşehir FSK'ya 3-1 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Kırşehir FSK’ya 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Volkan Okur, Mustafa Onur Özgenç, Uğur Önay
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Emre Tepegöz dk. 23), Ozan İsmail Koç (Ömer Turan Görgüç dk. 46), Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Kerem Kök dk. 56), Yusuf Sertkaya, Eren Tunalı (Melih Sağlam dk. 70), Çağatay Yılmaz, Mustafa Genç (Eren Güler dk. 56), Yiğit Fidan, Berat Altındiş
Kırşehir FSK: Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Gökay Güney, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu (Hüseyin Ekici dk. 63), Tolga Şahin (Cerem Talha Dinçer dk. 80), Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Fatih Üge, Abdulkadir Kuzey (Furkan Tütüncü dk. 80)
Goller: Fatih Üge (dk. 20), Abdülkadir Kuzey (dk. 45 pen.), Gökdeniz Varol (dk. 90+7) (Kırşehir FSK), Çağatay Yılmaz (dk. 39) (Bursaspor)
Kırmızı Kart: Ertuğrul Kurtuluş (dk. 90+2), Furkan Tütüncü (90+2) (Kırşehir FSK)
Sarı kartlar: Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç,Kerem Kök (Bursaspor), Ali Fırat Okur, Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FSK)