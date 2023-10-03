Tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı başladı

Kocaeli’de katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğini teşvik amacıyla ekilen tıbbi aromatik bitkilerden biberiyenin hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen, "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)" çerçevesinde il genelinde ilk etapta yaklaşık 1140 dekar alanda toprakla buluşturulan tıbbi aromatik bitkilerin hasadına başlandı.

Bu sezonun ilk biberiyelerin hasadı, Derince ve Kandıra ilçelerinde yapılmaya başlandı. İl genelinde 2021 ve 2022 yıllarında toplam 250 ton biberiye hasadı yapılırken, bu sene rakamın yaklaşık 150 ton olması bekleniyor. Aromatik bitkilerin hasadı, insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinasıyla da yapılıyor. İlk kez Kocaeli’de kullanılan makina sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştiriliyor.

Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş. teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.

Büyükşehir’in kurduğu, Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezinde, demostrasyon bitki yetiştirilerek, Su buharı yöntemi ile katma değeri yüksek tarım ürünlerinden elde edilen uçucu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde ise ürünler yüksek teknoloji ile işlenerek, uluslararası standartlara uygun olarak edilen bitki ekstraktları ile kozmetik, gıda ve ilaç sanayine hammadde sağlanıyor.

"Bu sene ikinci hasadımızı yapıyoruz"

Tarlasında biberiye hasadı yapılan Kandıralı üretici Hüseyin Ferhat Arı, biberiye işine bu sene girdiğini, yaklaşık 10,5 dönüm tarlasında bu yılın en güzel mahsulünü elde ettiğini söyledi. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaptığı için memnun olduğunu ifade eden Arı, "Satışta bir sorun yok. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalıyız. Geliyorlar, dikiyorlar, vakti gelince hasadını yapıp gidiyorlar. Biz paramızı alıyoruz. Bu sene ikinci hasadımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin teşviki ile girdim bu işe. Çok memnunum. Büyükşehir her şeyini yapıyor, biz işçiliğini yapıyoruz. Herkesin biberiye dikmesini tavsiye ediyorum. Verimli ve katma değeri yüksek. Büyükşehir’den patpat, gübre ve mazot desteği aldım. Allah’a şükürler olsun, çok memnunuz. Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her türlü desteği veriyor. Başkanımız yanımızda olduğu için rahat ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" dedi.