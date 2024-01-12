Togg KKTC yollarında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) caddelerde Togg ile tur attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC’ye ziyarette bulunan Bakan Kacır, bir dizi temasta bulundu. Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte “Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkındaki Anlaşma”ya imza attı. Türkiye’de ve KKTC’de yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını belirten Kacır, "Finansal destek sağladığımız OSB’lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına tabi şirketlerin KKTC’de gerçekleştireceği sanayi yatırımlarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

Türkiye’nin son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Kacır, dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini aktardı. Bugün Türkiye’nin 101 teknoparkında 10 binin üzerinde girişim ile teknoloji geliştirme yolculuğunun sürdüğünü kaydeden Kacır, “Bin 600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusu ile hareket ediyoruz” diye konuştu.

"Teknoloji ve üretim üssüyüz"

Türkiye’nin artık sanayisi, üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumu ile küresel bir teknoloji ve üretim üssü olduğunu kaydeden Bakan Kacır, “Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken, bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda” ifadelerini kullandı.

Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nın inşa edildiği ve "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerine doğru ilerlendiği dönemde KKTC’nin ekonomik potansiyelini ortaya koyacak plan ve projelerin destekçisi olmaya devam edildiğini de bildirdi.

Bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirmek için çalışmalar sürüyor

KKTC bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2009 yılında imzalanan iş birliği protokolünü yakın zamanda bir üst düzeye taşıdıklarını hatırlattı. KKTC üniversitelerindeki hocaların TÜBİTAK akademik araştırma destek programlarının tümünden faydalanabileceklerine dikkati çeken Kacır, ayrıca KKTC’de eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin de TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal araştırma projeleri ve olimpiyat yarışmalarına katılabileceklerini aktardı.

Bakan Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı ile KKTC’de yürütülen kalkınma projeleri için mali destek programları yürüttüklerine değinerek, ajansın teknik yardım ve gözetiminde 2011 yılından bu yana uygulanan 27 mali destek programı çerçevesinde KKTC’nin kalkınması için 1,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

OSB’lerin gücüne güç katacak

KKTC’de yer alan Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) gücüne güç katmak ve sanayi altyapısını kuvvetlendirmek için mevkidaşı ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" ile Türkiye’den ve KKTC’den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını kaydetti.

"OSB’leri üretim alanına dönüştüreceğiz"

KKTC’li yatırımcıların yanı sıra, Türkiye’den gelecek yatırımlarla bu OSB’leri birer üretim alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Kacır, böylece kurumsallaşmış şirketleri KKTC OSB’lerinde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini daha da güçlendireceklerini söyledi. KKTC’nin sanayileşme yolculuğunda büyük bir atılım sağlayacaklarının altını çizen Kacır, anlaşmanın sadece Türkiye ve KKTC’nin değil, tüm Doğu Akdeniz havzasının sanayi ekosistemine katkı sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.

Bakan Kaçır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile caddelerde Togg ile tur da attı.

Bilim Lefkoşa’ya ziyaret

Bakan Kacır, Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC MEB, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, KEİ Ofis, T3 Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ile İTÜ KKTC Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Bilim Türkiye Eğitim Programları’nın uygulandığı Bilim Lefkoşa’yı ziyaret etti. Ayrıca Kacır, 6-14 yaş grubunun eğitim aldığı 7 farklı bilim atölye teması ve ortaokul ile lise gruplarına yönelik uzun dönem eğitim uygulanan Deneyap Atölyesi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, “Burası, takım çalışması esaslı projelerle öğrencilerin bilimle tanışmasını sağlayan bir merkez. Havacılık, uzay gibi alanlardan tarım teknolojilerine, matematik ve doğa bilimleri gibi alanlara pek çok farklı alanda öğrenciler burayı ziyaret ederek bilim atölyesi çalışmasına katılıyorlar. Merak duygularını tetikleyen çalışmalarla buluşuyorlar" dedi.

Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitim programlarının da Bilim Lefkoşa bünyesinde sürdürüldüğünü anlatan Kacır, “Böylelikle özel yetenekli öğrencilerin erken yaşlardan itibaren robotik, kodlama, siber güvenlik ve yapay zekayla tanışmaları sağlanmış oluyor. KKTC’de, Türkiye’de hayata geçirdiğimiz tüm milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel’i test etti

Bakan Kacır, KKTC’nin elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret ederek, elektrikli yerli otomobil Günsel ile test sürüşü yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Kacır, ayrıca Lefkoşa’da yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yapımı tamamlanan YDÜ Doktor Suat Günsel Camii’nin açılışına katıldı. Açılışa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de iştirak etti.