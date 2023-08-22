Trendyol 1. Lig'de kısır hafta

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan 9 karşılamanın 5'inde gol olmadı. Sadece 8 golün atıldığı ligde 13 takım ise bu sevinci yaşayamadı.

Trendyol 1. Lig'de kısır hafta
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında oynanan 9 karşılamanın 5’inde gol olmadı. Sadece 8 golün atıldığı ligde 13 takım ise bu sevinci yaşayamadı.

Trendyol 1. Lig’de 2. hafta dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Eyüpspor ve Şanlıurfaspor 2 haftada 6’şar puan toplayarak zirvede yer aldılar. Bu hafta oynanan 9 maçta taraftarla çok fazla gole şahit olamadı. Söz konusu karşılaşmalarında 5’inde gol sesi çıkmazken, diğer 4 maçta ise toplam 8 gol atıldı. Bu sayı, 1. Lig tarihinin de en az gol atılan haftalarından biri oldu.

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Çakmak Yapı

Öte yandan 2 haftası geride kalan ligde Ankara Keçiörengücü, Göztepe, Boluspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor henüz golle tanışamadı.