Uzmanından karne tatili ve karne için ebeveynlere öneriler

Ebeveynlere yarıyılda tatilinde ve karne sonrasında nasıl yaklaşılması ile ilgili Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Dursun bilgilendirmelerde ve ne yapacağı konusunda kararsız kalan velilere önerilerde bulundu.

Eğitim öğretimin ilk yarı yılı bitmesi ile birlikte çocuklar ve aileleri yoğun bir yarı yılı bitirdiler. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte bu dönemi nasıl geçileceğine yönelik birçok ebeveynin zihinlerinde soru işaretleri oluştu. Çakmak Erdem Hastanesi Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Dursun yarı yıl tatilinde ebeveynler ve çocukların bu dönemde ortaklaşa planlar yapması gerektiğini vurguladı. Uzm. Psikolog Tuğçe Rabia Dursun, “Plan içeriği hem ebeveynlerin hem de çocukların keyif aldığı aktiviteleri içermelidir. Aktiviteler tüm aile bireylerinin katılım gösterdiği; spor ve sanat dallarını içermelidir. Öğrenciler için önemli olan okul dönemine dair rutinlerini koruyup, uyku düzenlerine dikkat edilmesi gerekir çünkü çocukların yarıyıl tatilinden sonra okula adaptasyonları zorlayıcı olabilir. Bu kaliteli zaman aktiviteleri sağlıklı bir sürece ve iyi bir başlangıca sebep olacaktır. Her çocuğu kendisine göre değerlendirmek gerekir. Hepsinin yeteneğinin güçlü olduğu yanları farklılaşabilir” dedi.

Karnelere verilen tepkilere dikkat

Tuğçe Rabia Dursun karnelerle ilgili de, “Çocuklarınızın karnelerine vermiş olduğunuz tepki oldukça önem taşımaktadır. Aldıkları notlara göre değerlendirme yapmak, düşük not aldıklarında ceza vermek, kendi benlik kimlikleri hakkında söylemlerde bulunmak (başarısız, tembel, sorumsuz gibi) özgüven düzeylerini düşürmekle birlikte gelecek döneme yönelik motivasyonlarını da düşürmüş oluruz. Notları yüksek olan çocuklara ise ekstra maddi ödüller verilmesi psikolojik açıdan oldukça etkilemektedir. Her iki karneye yönelik olan yapılan tepkiler çocuklarda ‘Ben yüksek not aldığımda başarılı ve değerliyim, düşük not aldığımda başarısızım değersizim’ algısını oluşturmaktadır. Çocuklarınızın karnelerine bakarken olumlu yanlarını ve yetenek alanlarını önceden konuşmak onlarda görüldüklerini ve fark edildiklerini hissettirecektir. Sonrasında olumsuz yönlerini de söyleyerek nasıl desteklenmelerine yönelik ihtiyaçlarını dinlemek, bir sonraki dönem için neler yapılabileceğine yönelik planlar oluşturulması gerekmektedir. Bu planlar çocuğun potansiyeli göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Dursun son olarak da karne sonrası velilere önerilerini şu şekilde sıraladı:

Çevresinde bulunan başka çocukların karneleriyle kıyaslama yapılmaması, gerekmektedir, her bireyin kendisine yönelik değerlendirilmesini ve çözümler sunulmasına alan tanıyın.

Karnelerine karşı olan duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde onları incitmeden ifade etmelisiniz.

Onlarında duygu ve düşüncelerini dinleyin ve önemsediğinizi belli edin

Onları suçlamak ya da yargılamak iletişim kurmanızı engelleyecektir. Bu konuşmaları ve akademik planları yaparken çekirdek aile birlikte konuşulmalıdır. Aile bireylerinin dışında başka kişiler bulunmaması gerekir.

Çocuklarınıza beklentilerinizi paylaşın ve kendisinin de beklentilerini dinleyin. Potansiyellerine yönelik beklenti oluşturmanız ve ifade etmeniz önemli. Potansiyellerinin üstünde bir beklenti oluşturmanız çocuğunuzun kaygılanmasına neden olacaktır.

Öğrenciler bu dönemde hem dinlenmeye vakit ayırmalı hem de okul süreçlerini yönelik eksikliklerini planlamaları destekleyici olacaktır.

Yarıyıl tatilinde dinlenmelerine ve oyun oynamalarına alan tanımazsak okul dönemi başladığı zaman çocuklar duygu ve davranışlarını kontrol etmekte zorlanabilirler.