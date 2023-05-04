Viyadük inşaatı başlıyor! E5 Kapatılıyor

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Silivri Emniyet Amirliğinden yetkililer derneğimizi ziyaret edilerek mağdur olmamamız için uyarılarda bulundu.

“Yanyolda park etmek yasaklanacak”

“Derneğimizin de içinde bulunduğu yan yola araç çekmemeniz hem ceza yönünden hem de çoğalacak araç geçişinden kaynaklı artacak kaza riskinden dolayı menfaatinize olacaktır.

“Konutlar alt geçit ve BP benzinlikteki karşıya geçişler kapatılacak”

İki yakadan karşıya geçişler bölge trafik ve otogardaki Tunbar kavşağından yapılacak. Bu da bizim için ciddi bir trafik sıkıntısı yaratacak. Arka arkaya iş yapanlar alternatif güzergahlar veya saatlerle en azından okullar kapanana kadar aksamaları engelleyebilir. Mağduriyet yaşamamak için erkenden çözüm arayışında olan veya çözüm önerisi olan varsa derneğimizde fikir alışverişi yapabiliriz. Proje bitiminde trafiğimiz kalıcı olarak rahatlayacak fakat zorluklarla geçecek 1-2 yıl bizi bekliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kazasız belasız sürüşler dileriz.”

