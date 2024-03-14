Wobilimoda Mobilya AVM'den bahar kampanyası

Baharın gelmesiyle birlikte evlerini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat kapısı, Wobilimoda Mobilya AVM’de aralandı. AVM içerisindeki mağazalar, kendilerine özel indirim, taksit ve hediyelerle baharı karşılıyor.

Wobilimoda Mobilya AVM, baharın enerjisiyle birlikte müşterilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bakanlığın yeni evleneceklere ’48 ay vadeli 150 bin lira kredi’ imkanına, nakliye ve kurulumu ücretsiz olarak yaparak destek veren İnegöllü mobilyacılar, şimdi ise farkı indirim, taksit ve hediyelerle baharın gelişini kutluyor.

Binlerce farklı ürünün bulunduğu AVM, ev dekorasyonunda aradıklarını bulmak isteyen herkes için ideal bir fırsat sunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle her zevke hitap eden mobilya çeşitleriyle dikkat çekiyor. Yemek odası takımlarından koltuk takımlarına, yatak odası takımlarından dekoratif ürünlere kadar her ihtiyaca uygun seçenekler sunuluyor.