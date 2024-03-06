Yalova'da 'Angut Kuşu' kitabı imza gününe yoğun ilgi

Türkiye’nin engelsiz bir yaşam için yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle tanıdığı Orman Yüksek Mühendisi Serkan Erol’un çıkarmış olduğu ‘Angut Kuşu’ adlı ilk şiir kitabının söyleşisi ve imza günü büyük ilgi gördü.

Yalova Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile okuyucu karşısına çıkan Serkan Erol’u imza gününde İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hüseyin Özdemir yalnız bırakmadı.

Yalova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hüseyin Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan program, Ali Rıza Üstün’ün Serkan Erol’un kitabında yer alan bir kaç şiirini seslendirmesiyle devam etti. Serkan Erol’un kendi hayat serüveni ve kitabının hazırlık sürecini anlattığı söyleşi büyük ilgi görürken, salondaki herkese umut ışığı verdi.

Erol, konuşmasında ‘”İlk şiir kitabım olan Angut Kuşu için gerçekleştirdiğim söyleşi ve imza etkinliğime yoğun katılım sağlayan ve çıkmış olduğum şiir denizi yolculuğumda beni yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İmza programıyla son bulan programda, kitapların satışlarından elde edilen tüm gelir, sosyal sorumluluk çerçevesinde ANDA İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği’ne hibe edilerek, ilimizde ramazanda ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi yapılması üzerine bağış yapıldı.

Öte yandan Erol, ilk kitabıyla TÜYAP Bursa 21. Kitap Fuarında 10 Mart 2024’te saat 12.00-19.00 saatleri arasında Hayat Özlem Kayalı Yayınları standında imza gününe gerçekleştirecek.