Yarışmada dereceye girenlere bisiklet hediyesi

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası resim yarışmasında dereceye giren 9 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Yarışmada dereceye girenlere bisiklet hediyesi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası resim yarışmasında dereceye giren 9 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törende konuşan Vali Birol Ekici, çevre duyarlılığı gösteren gençlere teşekkür etti.

Tören sonunda Vali Ekici, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ersoy Canbek ile birlikte, yarışmayı kazanan 9 öğrenciye bisiklet hediye etti.