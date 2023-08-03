YAŞ, kararları açıkladı: Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atanırken, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı.

Toplantının sonrasında İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şura kararları duyuruldu. Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ”2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, 3 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edilmiştir. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlanmıştır” denildi.

32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiralin bir üst rütbeye, 63 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiği ifade edilen açıklamada, ”24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atanmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

Halen 266 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; Lara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni Orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya Orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümamiral İbrahim Özdem Koçer Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.”

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulunulan açıklamada, ”Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz. Bir üst rütbeye yükseltilen general-amiral ve albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller ile yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi https://tccb.gov.tr’de yayınlanacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki YAŞ toplantısına Şura Üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.