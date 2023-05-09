Yasa dışı para transferi yapılan bakkal görünümlü iş yerine polis baskını: 11 gözaltı

Türkiye’den ülke dışına “Hawala” diye bilinen yöntemle illegal para transferi gerçekleştirilen ‘bakkal’ görünümlü iş yerine yapılan operasyonda 7’si kaçak göçmen 11 şüpheli yakalandı. Aynı adreste Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan yabancıların Avrupa ülkelerine geçişinin organize edildiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birimleri, suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Zeytinburnu’nda “bakkal” görünümü ile faaliyet gösteren gizemli bir iş yerini mercek altına aldı. Söz konusu bakkalın çevresini sivil ekiplerle kuşatan polis, burada yasa dışı yollarla uluslararası para transferinin gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine yönelik araştırmalarını derinleştiren emniyet ekipleri, bir aracın adrese geldiğini ve araçtan inen 7 yabancı uyruklu kişinin içeri girdiğini gözledi. Şüpheli durum üzerine çalışmalarını genişleten polis, bakkal görünümlü iş yerine ’müşteri’ kılığında girdi. İçeride alışveriş faaliyetleri kontrol edildi, kontrol sonucu yabancı uyruklu kişilerin kaçak yollarla Yunanistan’a gitmek için yola çıktıkları, ancak sınırı geçemeyince İstanbul’a geri döndükleri anlaşıldı. Kuşkulu kişilerin göçmen kaçakçılarına verilmek üzere emanet bıraktıkları paralarını geri almak için iş yerine geldiklerini tespit eden emniyet güçleri, söz konusu iş yerinin de “Hawala” olarak faaliyet gösterdiğini, yasa dışı para transferinin gerçekleştirildiğini ve göçmen kaçakçılığını organize ettiğini fark etti. “Müşteri” kılığında dolaşan polisler, suçüstü yaparak iş yeri yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T. ve araç şoförü S.B. isimli Afganistan uyruklu yabancıları gözaltına aldı. Kaçak kişilerin ve şebeke üyelerinin gözaltına alındığı sırada adrese gelen bir kişi kaçmaya kalkışınca kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından kaçan şüpheli de gözaltına alındı. Üzerinden yüklü miktarda para çıkan Afganistan uyruklu O.M. isimli şahsın, bakkal adı altındaki illegal iş yerinde “Hawala kuryesi” olarak çalıştığı ve iş yerine havale usulüyle gönderilecek paraları toplayıp getirdiği anlaşıldı. Bu iş yerinde yapılan aramalarda göçmenler için alındığı değerlendirilen 4 uyku tulumu, bir pasaport, 99 bin 205 lira, bin 5 euro, 72 dolar para ve ziynet eşyası ile para sayma makinesi ele geçirildi. Ayrıca Hawala sisteminde paraların teslimi sırasında kullanılan şifrelerin yazıldığı çok sayıda not kağıdı, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına dair ajanda ve kitapçıklar da bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, kaçak iş yerinin yetkilisi M.T., iş yeri çalışanı A.A.T., minibüs şoförü S.B. ve kurye O.M. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Dört şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.