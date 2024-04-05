Yeni başkanlar mazbatalarını aldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mazbatalarını aldı.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimini kazanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Adalet Sarayı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreni, Tekirdağ Adalet Sarayı, İlçe Seçim Kurulunda gerçekleştirildi.

Mazbata töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Herkese çok teşekkür ediyorum, güzel bir süreç geçti, çok fazla kırılmadan, darılmadan. Bize çok fazla saldırılar oldu ama olsun. Her şeyi unuttuk, şimdi derdimiz tüm Süleymanpaşa’ya, tüm Tekirdağ’a Candan başkanımızla beraber hizmet etmek. İnşallah şehrimizin yaşanabilir, modern bir kent olması için çalışacağız” dedi.

Tekirdağ Büyükşehrin ilk kadın başkanı

Mazbata töreninde konuşan ve aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olan Dr. Candan Yüceer ise mazbatanın sorumluluğunun farkında olduklarını belirterek, "Siyasi olgunlukta ve nezakette bir seçim sürecini tamamladık. Kendi adıma bütün rakiplerimize, bütün adaylara teşekkür ediyorum. Sonuçta hemşerilerimizin taktiri ile, desteği ile sandıktan güçlü bir şekilde çıktık. Bu da bizi tabii ki çok mutlu etti. Ama bu mutluluğun büyük bir sorumluluk olduğunu, bu mazbata Tekirdağımızın mazbatası, hepimizin mazbatası, bu başarı hepimizin başarısı dolayısıyla bunun anlamının farkındayız bizim adımıza çok büyük bir sorumluluk ama bu sorumluluğun altından gene hemşerilerimizin desteği sevgisi ve çok çalışarak altından kalkacağız” diye konuştu.

Tören sonrası Süleymanpaşa Belediyesi binasında devir teslim töreni gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Seçilen Volkan Nallar, Hüseyin Uzunlar’dan yetki belgesi ve mührü teslim alarak resmen görevine başlamış oldu.

Mazbata töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile son bulurken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasına giderek görevi Kadir Albayrak’tan devraldı.