Yenimahalle Belediyesinden öğrencilere okul öncesi saç bakımı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, yaz tatilinin ardından okula başlayacak öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yaptı.

Yenimahalleli minikler, Yenimahalle Belediyesi kuaförleri ve YENİMEK kurslarında eğitim veren öğretmenler tarafından yeni eğitim öğretim yılı öncesinde saç bakımına alındı. Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka ve Kaletepe Kültür Merkezi YENİMEK noktalarında gerçekleştirilen ve iki gün süren saç kesimi hizmetinden 120 öğrenci faydalandı.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Karşıyaka Kültür Merkezi ve Kaletepe Kültür Merkezi YENİMEK kuaförlük sınıflarına gelen öğrenciler, okul öncesi saç tıraşı heyecanı yaşadı. Beğendikleri saç modellerini kuaför abi ve ablalarına tarif ederek saç tıraşı yaptıran öğrenciler, yapılan hizmet için de Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

Ücretsiz saç kesimi projesiyle her yıl yüzlerce aileye ufak da olsa ekonomik olarak destek sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerimiz ve kuaförlerimiz tarafından 100’ün üzerinde çocuğumuzun saç kesimleri yapıldı. Gün geçtikçe artan okul masrafları ve hayat pahalılığı nedeniyle okullar başlamadan önce ailelerimize bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz. Amacımız elimizden geldiğince vatandaşın yüzünü güldürmek ve bu sıkıntılı süreçte insanların yanında durmak. İmkanlarımız el verdiği sürece bunun gibi sosyal çalışmaları sürdüreceğiz. Çocuklarımıza saç kesim hizmeti veren öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yeni öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.