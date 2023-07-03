Yenimahalle'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına Cumhuriyet Akademisi

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi ve 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ile taçlandıracak.

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyet’in ilk yüzyılının kutlanacağı yılda yaptıkları projelerle Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yakışır bir adım atacak. Yapımı hızla devam eden inşaatları denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, projenin teknik detayları hakkında bilgi verdi. 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nde gençlere çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim vereceklerini belirten Başkan Yaşar, “Akademi, robot teknolojisi ve kodlama atölyeleri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atölyeleri, etüt merkezleri, endüstriyel tasarım atölyesi, sanat tasarım atölyeleri, enerji ve çevre atölyeleri, meslek edindirme atölyeleri, dron pilotluğu atölyesi, 24 saat açık kütüphane, dijital kütüphane, konferans ve toplantı salonları ile 18 bin 500 metrekare alanı kapsayacak. Akademinin bahçesi amfi tiyatro şeklinde olacak. Gençler burada sanatı, müziği, dansı konuşacak, düşüncelerini özgürce paylaşacak” dedi.