Yerli Malı Haftasında çocuklar TOGG ile buluştu

Bilecik Valiliği tarafından yerli malı haftasında öğrenciler milli araç TOGG ile tanıştı.

Bilecik Valiliği tarafından yerli malı haftasında merkezde ve ilçede bulunan okullarda öğrenciler milli araç TOGG ile tanışarak, yakından inceleme fırsatı buldu. Milli araç TOGG, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kimi öğrenci direksiyon başına geçerek korna çaldı, kimi öğrenci arka koltukta oturdu, kimisi ise aracın içini detaylıca inceledi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ‘’Yerli malı deyince artık aklımıza portakal, elma gelmiyor çok şükür’’ ifadelerine yer verdi.