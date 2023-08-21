Yeşildere Barajı yıllık 194 milyon lira gelir sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Yeşildere Barajı sulamasında yapılan çalışmaların tamamlandığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey ilçesinde 16 bin 220 dekar pompajlı, 22 bin 630 dekar cazibeli olmak üzere toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 16 milyon metreküp su depolanıyor”

Barajın yıllık 194 milyon 250 bin lira fayda sağlayacağının altını çizen Özkan, “Projenin ana su kaynağı olan Yeşildere Barajı temelden 67 metre yüksekliğinde olup, yaklaşık 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajımızda çağımızın en kıymetlisi olan suyu depoluyor ve tek bir damlasını dahi israf etmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunabiliyoruz. Bursa’ya kazandıracağımız bu kıymetli eser sayesinde 2023 rakamları ile milli ekonomimize yıllık yaklaşık 194 milyon 250 bin lira fayda sağlanacaktır. Bursalı vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.