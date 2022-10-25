'Yılın Eğitimde Türkiye Markası' Ödülü Mektebim Koleji'nin

TÖRENE DAMGA VURDU

17 kategoride ödüllerin verildiği törene, adını Atatürk’ün kurduğu Millet Mektepleri’nden alan Mektebim Koleji damga vurdu. “Yılın Eğitimde Türkiye Markası” ödülü, öğrencilerine “Gelecek sensin” diyen Mektebim Koleji’nin oldu. Törende, Türkiye genelindeki 25 Mektebim Koleji kampüsü ekrana yansıtıldı. Mektebim’in İstanbul’dan Diyarbakır’a, Van’dan Sinop’a, Aksaray’dan İskenderun’a, Şanlıurfa’dan Denizli’ye, Kırklareli’nden Mardin’e, Afyon’dan Kocaeli’ye, Ankara’dan Batman’a ve Kıbrıs’a kadar yayılan büyük bir eğitim markası olduğu ve sektörde fark yarattığı vurgulandı.



“ATA’MIZIN İZİNDE GÜÇLÜ GELECEK”

“Yılın Eğitimde Türkiye Markası” ödülünü almak için sahneye davet edilen Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, bu ödülü tüm eğitim camiası adına aldığını söyledi. Çağlayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün izinde, teknoloji yolunda, bilim yolunda, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için yola devam ettiklerine dikkat çekti. Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti:

KURUCU VE EĞİTİM GİRİŞİMCİSİ ÜMİT KALKO’YA TEŞEKKÜR

“Sahneye tek başıma çıktım ancak arkamda güçlü bir ekip var. Bizler eğitim meşalesini, güçlü yarınlar için Millet Mektepleri’nden aldığımız ilhamla yurdun dört bir yanına taşıyoruz. Mektebim ‘öğrenen organizasyonunun’ bir parçasıdır. Değişen teknolojiyle birlikte biz de değişiyor ve gelişiyoruz. Tek bir amacımız var. Geleceği yaşayan değil, kendi geleceğini yazan öğrenciler yetiştirmek. Daha güçlü bir gelecek için ödülü alıyor, Kurucumuz ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko başta olmak üzere, Mektebim’in değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve bu ödüle bizleri layık gören Artı Eğitim Dergisi’ne teşekkür ediyorum.”



GURUR TABLOSU

Törene katılan Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’nun yanı sıra, koordinatörler, kurucular, yöneticiler ve öğretmenler CEO Elif Çağlayan’ı tebrik etti. Tören, ödül alan isimlerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.