Gökhan Ceylan da başkan adayı

Bu akşam ilçe başkanlığı toplantı salonunda yoğun bir katılımla adalığını açıklayan Ceylan “2020 Şubat ayından itibaren yönetim kurulu üyesi ve Teşkilat Başkanı olarak görev aldığım Silivri İYİ Parti İlçe Teşkilatında; 30 Eylül 2022 tarihinde Genel İdare Kurulumuzun almış olduğu 3.Olağan kongre kararı sonrası İlçe başkan adaylığımı açıklamak için bir araya geldik. Benim ile bu yola çıkan, bu kutlu davada yanımda olacak tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben ve iyi partimizin en sadık neferleri olarak iyilik yolunda mücadele edeceğiz, yılmayacağız, yorulmayacağız korkmayacağız, birlikte başaracağız.” ifadelerine yer verdi.

Ceylan’ı adaylık açıklamasında Ailesi ve parti mensupları yalnız bırakmadı.