Yüksek Seçim Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü yenilendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yapılacak seçimlere yönelik teknik ve akademik iş birliği protokolü yenilendi. Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in imzaları ile süresi uzatılan protokol, cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimleri ile halk oylamalarını kapsıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, gerekli hallerde YSK’ya teknik destek vermeye devam edecek.

Yenilenen iş birliği protokolü ile Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de yapılacak seçimlerde YSK’nın ihtiyaç duyması halinde teknik destek vermeye devam edecek. Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de yapılacak seçimlere ilişkin hazırlıkların yapılması, programın hazırlanması, sonuçların alınması ve bunların radyo ve televizyon vasıtasıyla halka duyurulması veya yansıtılmasını mümkün kılacak bilgisayar sistemleri konusunda talep edilmesi halinde YSK’ya teknik destek ve danışmanlık sağlayacak.

“Bir sorun olması durumunda Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknik destek için yanımızda olduğunu bilmek bizim için büyük bir güvencedir”

Üniversite ile Yüksek Seçim Kurulu arasındaki iş birliği protokolünün yenilenmesi için bir araya geldiklerini söyleyen Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bir sorun olması durumunda Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknik destek için yanımızda olduğunu bilmek bizim için büyük bir güvencedir” dedi.

Şefik, “Son birkaç seçimdir seçim süreçlerini kendi bilgi işlem ekibimizle birlikte pürüzsüz bir şekilde yürüttük. Bu vesile ile bilgi işlem ekibimize de teşekkür ediyorum. Ancak teknik bir sorun yaşamamız durumunda bir üniversiteden destek alabiliyor olmak bizim için büyük bir güvencedir. Bu desteği de bize yıllardır Yakın Doğu Üniversitesi sağlıyor. Bu iş birliğimizin devamından mutluluk duyuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Olanaklarımızı devletimizin hizmetine sunmayı, ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz”

Üniversitenin uzun yıllardır Yüksek Seçim Kurulu’na bilgisayar sistemleri konusunda teknik destek ve danışmanlık verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, “Times Higher Education tarafından bilgisayar bilimleri alanında dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında gösterilen bir üniversite olarak, olanaklarımızı devletimizin hizmetine sunmayı ülkemize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Üniversitenin sağlıktan tarıma, eğitimden bilişime kadar ihtiyaç duyulan her alanda devletle tam bir uyum içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Yüksek Seçim Kurulu’na sağladığımız teknik destek ve danışmanlıkla demokratik süreçlerin daha verimli ve güvenilir bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.