Zeytinburnu için 14'üncü kez deklanşöre basma zamanı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Serbest, foto öykü ve dron olmak üzere üç kategoride gerçekleşecek yarışmanın teması her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu olacak.

Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ve artık gelenekselleşen ‘Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor. Yaklaşık 420 bin liralık para ödülünün dağıtılacağı, ‘14. Fotoğraf Yarışması’nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaya, önceden bilindiği üzere ‘serbest’ ve ‘foto öykü’ kategorilerinden oluşan eserler katılıyordu. Zeytinburnu Belediyesi bu yıl yarışmaya ‘dron’ kategorisini de ekledi. Öte yandan yarışma üç kategoriye bölünerek derecelendirme ve ödül miktarı da arttırılmış oldu.

Serbest kategoride birinci olan esere 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira para ödülü verilirken, 1 esere 20 bin liralık Zeytinburnu Belediyesi özel ödülü, 5 esere 8 bin liralık mansiyon ödülü ve 20 esere de 4 bin liralık sergilenmeye değer eser ödülü dağıtılacak. Foto öykü kategorisinde ise, birinciye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira ve üçüncüye 30 bin lira para ödülünün yanı sıra 1 esere 20 bin liralık Zeytinburnu Belediyesi özel ödülü, 5 esere 16 bin liralık mansiyon ödülü ve 10 esere de 6 bin liralık sergilenmeye değer eser ödülü verilecek. Bu yıl yarışmaya ilk defa giren ‘drone’ kategorisinde ise, birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira para ödülü belirlenirken aynı kategoride 5 kişiye 8 bin lira mansiyon ödülü, 10 kişiye ise 4 bin liralık sergileme ödülü dağıtılacak.

Katılımlar internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek

Zeytinburnu 14. Fotoğraf Yarışması çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapılacak. Alternatif hiçbir gönderi, e- posta, kargo, elden teslim şeklinde eser kabulü edilmeyecek. Eser sahipleri, Zeytinburnu temalı fotoğraflarını sadece Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın turkiyefotografvakfi.org adresine çevrimiçi olarak yükleyebilecekler. Eserlerin teknik alt yapısıyla ilgili yönergeler fotoğraf yükleme şartları, boyutlar, büyüklük, ölçü gibi şartlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın sitesindeki yönergelerden takip edilecek.

1 Kasım tarihine kadar başvuru yapılabilecek

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 14. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda ise, Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Mustafa Yılmaz yer alıyor. 1 Kasım 2024 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.zeytinburnu.istanbul ve turkiyefotografvakfi.org adreslerini ziyaret edebilirler.