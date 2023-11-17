'Altınova'da bisiklet kültürü yaşatılacak'

Yalova Altınova Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlşkte ilçede bisiklet turu attı.

“Her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak” sloganı ile Türkiye’de ilk kez başlatılan projede kapsamında bisikletlerine kavuşan Altınovalılar, ilçede bisiklet turlarına devam ediyor.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı Kız ve Erkek Sporcuları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Belediye Meclis üyesi Hasan Karabacakla birlikte Altınova Belediyesi Hizmet Binasından Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumuna kadar bisiklet turu gerçekleştirdi.

Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu tesisinde kahvaltı yaptı. Kahvaltıda çorbaları Başkan Dr. Metin Oral, kendi elleriyle servis etti. Ekip, aynı güzergâhtan belediye binasına kadar yine bisikletle geldiler. İlçe genelinde bisiklet yollarını arttırdıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Tüm halkımızın bisiklet kullanımını arttırmak istiyoruz” dedi.

Sağlıklı yaşam için spor yapmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Başkan Oral, “İlçemizi birçok alanda olduğu gibi sporda da marka şehir yapmanın uğraşısındayız. Her eve bir bisiklet dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin spor yapmaları için tüm imkânları sunuyoruz. İlçemizde bisiklet kültürünü yaşatmanın uğraşısı içindeyiz” diye konuştu.

Bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde bisiklet yollarını yapmaya devam ediyoruz. İlçe merkezinden Hersek Sahiline kadar bisiklet yolu yapıyoruz. Bisiklet Projemize başta gençlerimi olmak üzere tüm vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Bu çalışmaların sonunda ilçemizde daha sağlıklı ve güvenli ulaşımı sağlamayı amaçlıyoruz. Kentimizi daha yaşanabilir, daha mutlu kılmak adına bisikletlerimiz ve bisiklet yollarımız yaşamımıza güçlü bir anlam katıyor” ifadelerini kullandı.