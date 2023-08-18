105 Kur'an kursu birincisine 105 adet bisiklet

Çekmeköy Belediyesi yaz tatilinde Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere mezuniyet programı düzenledi. Çeşitli etkinlikler ve ikramların yapıldığı programda eğitimlerini aldıkları Kur’an kurslarında birinci olan 105 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Çekmeköy Belediyesi, 6 haftalık yaz Kur’an kursunda eğitim alan yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde Taşdelen Cemal Güngör Parkı’nda düzenlenen mezuniyet töreni; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu, Çekmeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Damla Doğru Yalçın, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, başkan yardımcıları, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Kur’an kursu öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kur’an kursların da birinci olan 105 öğrenciye Kaymakam Çelik, Başkan Poyraz ve beraberinde ki heyet bisiklet hediyelerini takdim etti.

Öğrenciler mezuniyet töreninde doyasıya eğlendi

Yaz Kur’an kursunda 6 haftalık eğitimlerinin ardından düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler doyasıya eğlendi. Mezuniyet töreninde; palyaço gösterisi, illüzyon gösterisi, bubble şov ve çocuk skeçleri renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan öğrencilere dondurma, meyve suyu, patlamış mısır ve kek ikram edildi.

Başkan Poyraz, bu yıl sadece birinciye verilen bisiklet hediyesinin önümüzdeki yıl değiştirileceğini ve yerine kurslarda birinci olacak öğrenciye bilgisayar ikinci ve üçüncü olacak öğrencilere bisiklet verileceği müjdesini de paylaştı.

“Arkamızdan bizi hayırla ve Kur’an’la yad edecek evlatlara ihtiyacımız var”

Bisiklet alan çocuklardan Yakup Durmaz, “Çok güzeldi. Bayağı eğlendik. Bisiklet verdiler çok beğendim kaliteliydi” dedi.

Kur’an kursuna giden ve bisiklet kazanan Mustafa Can Çetintaş, “Bisiklet aldığım için mutluyum. Çok güzel bir dönemdi, yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Bütün her şeyi belediyemiz karşıladı. Hiçbir şeyimiz eksik değildi” diye konuştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Evlatlarımızı yetiştiremezsek sonra ‘eyvah’ ediyoruz. Bazen evlere gidiyoruz bana ‘Başkanım bizim bu parkta çocuklar sabaha kadar ahlaksız uygunsuz şeyler yapıyorlar’ diyorlar. Ben de diyorum ki ‘bu çocuk kimin çocuğu, bu çocuk ya senin çocuğun ya komşunun çocuğu veya yakınının, yani bu mahallenin çocuğu’ diyorum. Bu çocuklarımız bu hale gelmeden niye müdafaa edip müdahale edemiyoruz. Çünkü ne istiyoruz biliyor musunuz, ben dahil, çocuklarımız iyi fen lisesini iyi anadolu lisesini kazansın sonrasında da iyi bir üniversite kazansın istiyoruz. Bunların hepsi tamam, bunları kazanmak Kur’an yolundan geçer. Benim iki kardeşim var İkisi de hafız, birisi uçak mühendisi Türkiye’de ilk 100’de üniversiteye girdi, biri de bilgisayar mühendisi. Yani Kur’an’ı öğrendiği zaman o çocuk mimar da olur mühendis de doktor da olur, bu şehre bu ülkeye, bu ülkenin bir evladı olarak hizmet eder. Ama önemli olan önce Kur’an. Onunla beraber çocuklarımızı yetiştirelim. Onun için bu mücadeleyi ediyor değerli hocalarımız. Yazın bu sıcağında camilerde çocuklarımızı okutmak için nöbet tutuyorlar. Hemen sağımızda solumuzda mezarlar var gideceğimiz yer belli. Burada kalan yok. Oraya gittiğimiz zaman neye ihtiyacımız var? Arkamızdan bizi hayırla ve Kur’an’la yad edecek evlatlara ihtiyacımız var. Huzur Kur’an’da. Elbette ki dünya ilminin en iyisini verelim evlatlarımıza ama Kur’an’la beraber verelim. Biz de Çekmeköy Belediyesi olarak Kur’an kurslarına giden gitmeyen bütün çocuklarımıza yaz spor okulları ile havuzlarımızla hizmet veriyoruz. Çocuklar çok memnun anne babalar çok memnun” dedi.

Başkan Poyraz, “Bütün kitapları biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır veriyor. Rabbim bu ülkeye nice uzun yıllar hizmet etmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ekibine nasip etsin. Kitabı devletimiz veriyor, bunun dışında kalan bütün malzemeyi de, ilk orta ve liseye giden 50 bin öğrencimizin defterinden kaleminden silgisinden cetvelinden yağlı boyasına kadar tamamını da Çekmeköy Belediyesi olarak size hediye edeceğiz inşallah. Bu da size bugünün bir müjdesi olsun” dedi.