Ayvalık Belediyesi personelini enflasyona ezdirmedi

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Güzel Ayvalık Şirketi’yle TÜRK-İŞ’e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. Ek protokol ile 13 bin lira olan en düşük işçi maaşı 16-18 bin liraya yükseldi.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Güzel Ayvalık Şirketi’yle TÜRK-İŞ’e bağlı Balıkesir Belediye-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı. 2023-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle gerçekleştirilen ek protokol ile 13 bin lira olan en düşük işçi maaşı 16-18 bin liraya yükseldi. Ek protokolde önemli bir madde de yer aldı. Kentin temizlik işini üstlenen, gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışan temizlik işçilerinin maaşlarına ek olarak koku primi yansıtıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gerçekleştirilen ek protokol ile çalışanları enflasyona karşı ezdirmediklerini söyledi.

Başkan Ergin maaşlara yüzde 34’lük bir artış sağlandığını, sosyal haklarda da ayrıca önemli artışlar getirildiğini belirtti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ek protokol süreci görüşmelerinin karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde masada sonlandırılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Emeğin ve emekçinin, alın terinin hakkını veren bir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Ergin, "İmzaladığımız ek protokol ile çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmedik" dedi.

Balıkesir Belediye-İş Sendikası Başkanı Yüksel Özden, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Özden, "Ayvalık Belediyesi’nde geçmiş dönemde zaman zaman çalışanlar maaşlarını alamazken, bugün baktığımızda görüldüğü gibi enflasyonun çok üzerinde aldığımız zamlar çalışanlarımızı çok mutlu etmiştir. İşçi arkadaşlarımız sabah işe giderken, akşam eve dönerken keyifli, mutlu ve huzur içinde çalışıyorlar. Ay başı geldiğinde maaşlarını alıp çocuklarıyla eşleriyle yemenin keyfini yaşıyorlar. Belediye Başkanımız Mesut Ergin’e, çalışma arkadaşlarına ve iş yeri temsilcilerine de ek protokol ile sağladıkları bu önemli katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.