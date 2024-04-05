4 işçi servisi zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
Tekirdağ Çorlu'da mesaiden çıkan işçileri taşıyan 4 servis minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ Çorlu’da mesaiden çıkan işçileri taşıyan 4 servis minibüsünün çarpıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri yeni Çorlu Otogarı mevkiinde meydana geldi. Fabrikalardan mesaiden çıkan işçileri taşıyan 4 servis minibüsü, Çorlu istikametine seyrederken kazaya karıştı.
Kaza sonrası yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada 4 servis minibüsünde de maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.