Ev tekstili sektörü HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nda bir araya geldi

Tekstil sektörü temsilcileri dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla HOMETEX Ev Tekstili Fuarı’nda buluştu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda Türk tekstil üreticileri dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluştu. 700’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda; perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımları sergileniyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetlerinin de ziyaret ettiği fuar 21-25 Mayıs tarihlerinde açık olacak.

‘Ev tekstili sektöründe moda Türkiye’de belirleniyor’

Fuarın açılış programında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, ‘‘Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve ihracatta yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurursak yeni ekonomi politikamızı desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Enflasyonist ortamda sağlıklı büyüme mümkün olmuyor. Üretime ve ihracata dayalı büyüme politikasını uyguluyorsak para politikalarını mali politikalarla ve reformlar ile desteklememiz gerekiyor. İhracat konusunda da sektörün desteklenmesini istiyoruz. Ev tekstili sektöründe modanın belirlendiği merkez Türkiye. Ev tekstili sektörü en katma değerli ürünü üreten ve tüketiciye ulaştıran sektör konumunda bulunuyor. Bu gücümüzü eksiltmeden devam ettirmemiz gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ise yaptığı konuşmada, ‘‘Türk ev tekstili sektörü dünyada “TURKİSH HOME TEKSTİL” adıyla aranan bir marka hâline geldi. Dünyada, bilinen ülkemizin en güçlü sektör markalarından biri oldu. Bu markalaşma noktasında, HOMETEX Fuarı’nın büyük payı olduğunu da belirtmeliyiz. HOMETEX sadece sektörümüze, marka değeri, bilinirlilik ve ticari katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda, ülkemizin tanıtımına da fayda sağlayacak kültürel bir misyonda taşıyor’’ ifadelerini kullandı.