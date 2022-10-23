442 yıllık külliye kültür sanat merkezi oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 452 yıl önce yaptırılan Sinanpaşa Külliyesi kültür sanat merkezi oldu.

2. Selim Han zamanında Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından 1580 yılında Bursa’nın Yenişehir ilçesine yaptırılan Sinanpaşa Külliyesi, geçtiğimiz yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ayağa kaldırıldı. Yenişehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi de bu tarihi yapıyı değerlendirerek kültür-sanat merkezi haline getirdi. Sanatsal faaliyetlerin yanı sıra külliyede açılan meslek edinme kursları sayesinde vatandaşlar meslek sahibi oluyor.

Külliye; bir cami, bunun kuzeyinde kervansaray ve imaret ile doğusunda kalıntılarından arasta olduğu anlaşılan bir yapıdan oluşuyor. Külliyenin 16. yüzyılın ikinci yarısında Bursa’daki hac yolu başlangıç noktalarından biri olan Yenişehir’de hacı adaylarına kolaylık sağlanması amacıyla yaptırıldığı biliniyor. Caminin kuzeyinde yer alan kervansaray hacı adaylarının barınması, imaret ise beslenmesi için yaptırıldı. Minare, ana yapının kuzeybatı köşesinde kübik kaideli, prizmatik üçgen pabuçları olan, silindirik gövdeli ve tek şerefeli olarak yer alıyor. Yapının çeşitli yerlerinde ve minaresinde çeşitli renk ve desenlerde 16. yüzyıl İznik çinileri ve özgün kalem işi süslemeler bulunuyor.

Sanat Tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “2. Selim Han zamanında Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan Paşa tarafından yaptırıldı. Burası 16. yüzyılda yaptırılan bir yapı topluluğu. Burada 5 bölüm var. Cami, kervansaray, imaret, arasta gibi yapılardan oluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda restorasyonla ayağa kaldırıldı. İçerisinde Yenişehir Belediyesi ve diğer kurumların verdiği el işi, kodlama gibi kursları mevcut. Turizm ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı bu alan oldukça önemlidir. İçerisinde bir lokanta da hizmet veriyor” dedi.

1998-99 yıllarında cami içerisindeki kapı alınlığından çinilerin çalındığını ve İngiltere’ye götürüldüğünü belirten Kolaç, “2003 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmasıyla bu çiniler Türkiye’ye geri getirildi. Şu an Ankara Etnografya Müzesi’nde sergileniyor” diye konuştu.

Kolaç, külliyenin o tarihlerde hacı adaylarının kullanması için yapıldığının altını çizdi.