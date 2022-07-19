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8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış

Tekirdağ'ın İstanbul sınırındaki Çamlıköy Tabiat Parkı'nda ormanlık alanda kaybolduktan 8 gün sonra Çatalca'da bulunan 20 yaşındaki genç Şehmus Ele'nin hayatta kalabilmek için böğürtlen yendiği öğrenildi. Ayakta durmakta güçlük çeken genç, jandarmanın kolunda ailesine teslim edilirken, herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
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Tekirdağ İstanbul sınırında ormanlık alanda 8 gündür kaybolan Şehmus Ele jandarma tarafından öğle saatlerinde Çatalca’da ormanlık alanda bulunmuştu. Ele, Çatalca Jandarma İlçe Komutanlığı ifadesinin alınmasının ardından babası ve bir akrabası tarafından teslim aldı. Ele’nin fotoğraf çekmek için ormana girdiği ve sonrasında kaybolduğu öğrenildi. Şehmus Ele’nin ifadesinde ormanda hayatta kalabilmek için ise böğürtlen yediğini söyledi öğrenildi. İlk açıklamayı yapan genç Şehmus Ele, “Özellikle Çatalca jandarmaya teşekkürler. Allah razı olsun. Çok fazla konuşamıyorum" dedi.

Oğlunun kaybolmasıyla ilgili konuşan baba Vahit Ele, “Teşekkür ederim herkese. Sağlıklı bulduk. Sadece böğürtlen yemiş bir de su içmiş” diye konuştu.

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İHA
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