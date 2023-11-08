Alevler 2 evi kullanılmaz hale getirdi

Yenişehir ilçesinde 2 evi kullanılmaz hale getiren alevler itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alevler 2 evi kullanılmaz hale getirdi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yenişehir ilçesinde 2 evi kullanılmaz hale getiren alevler itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evden yükselen alevler, biranda bitişik olan diğer eve de sıçradı. Mahallelinin de seferber olduğu söndürme çalışmalarında kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Alevlerin sardığı 2 evde hasar meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.