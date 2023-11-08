Alevler 2 evi kullanılmaz hale getirdi
Yenişehir ilçesinde 2 evi kullanılmaz hale getiren alevler itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yenişehir ilçesinde 2 evi kullanılmaz hale getiren alevler itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yangın, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evden yükselen alevler, biranda bitişik olan diğer eve de sıçradı. Mahallelinin de seferber olduğu söndürme çalışmalarında kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürdü.
Alevlerin sardığı 2 evde hasar meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.