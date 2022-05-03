Ali Koç: '3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığını göstermenin zamanı geldi dedi. Başkan Koç, Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçından sonra sahaya girmesi ile ilgili olarak da, Haftalarca kapanması gereken bir stadın bırakın kapanmayı düşünmelerini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz 'Sahamız tahrip oldu son 2 maçı İstanbul'da oynayalım.' Bu cüreti de gösterecekler ifadelerini kullandı.

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  • 03.05.2022 18:13
  • Güncelleme: 03.05.2022 20:55
Ali Koç: '3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi'
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığını göstermenin zamanı geldi" dedi. Başkan Koç, Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçından sonra sahaya girmesi ile ilgili olarak da, "Haftalarca kapanması gereken bir stadın bırakın kapanmayı düşünmelerini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz; ‘Sahamız tahrip oldu son 2 maçı İstanbul’da oynayalım.’ Bu cüreti de gösterecekler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Ramazan Bayramı sebebiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçeli yöneticiler ve üyeler katılım gösterdi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli üyelerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, daha önce Ramazan Bayramı’nın 3. günü yaptıkları bayramlaşma törenini bu yıl Fenerbahçe’nin 115. kuruluş yıl dönümü ve Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaret edişinin 104. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 2. günde yapıklarını dile getirdi. Başkan Koç, Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçı öncesi yaptığı koreografi ile ilgili konuşarak, “Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık çekinmemek ülke değerlerini dahi bir kutlama bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma gelmiştir. Bu sezon söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız devamı aslında bizim maçta da oldu ama o gün hepimiz şiddetlendik, öfkelendik ve hatırlarsanız maç çıkışı stadın dışında basın mensuplarına artık hakkımızı korumak için kendi mücadelemizi vermemiz gerektiğini ifade etmiştim. Aylar sonra bugün geldiğimiz noktada bu çağrının çok çok daha geçerli olduğunu ve en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha söylemek durumundayım. Perşembe günü gerek 2010-2011 şampiyonluğumuz gerek namlunun ucunda Fenerbahçe’yi sembolize eden bir kuşun konması bunlara aslında tek tek bakmayın. Büyük pencereden bakın. Bu aslında uzun bir süredir bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki istediği her şeyi yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine de hiç şaşırmayın” şeklinde konuştu.

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"Disiplin sevklerinden sonra nasıl korunduklarını anlayacaksınız"

Perşembe günü Trabzonsporlu taraftarların yaptığı koreografi ve 2010- 2011 şampiyonluğu ile alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğinin altını çizen Başkan Koç, “Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hatta bu koruma kalkanının ne demek olduğunu perşembeyi bile beklemeden anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden yazılanlardan çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Antalyaspor başkanı ve yönetiminin bahsettiği darp konusu raporda olacak mı? Stada kapasitesinden çok çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda tüm stat kameraları incelenir ona göre raporlanır. Kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edip edilmediğini de perşembeden önce siz karar vereceksiniz. Çok daha iyi anlayacaksınız. Benzer olaylar bizim stadımızda olsaydı. Bizim şampiyonluk maçımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün. Bu geceki sevkten sonra cezalar çıktığı zaman onunla karşılaştırın. Niye bizim harekete geçmemiz gerektiğini bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanını niye geldiğini hatta geçtiğini siz benden çok daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.

"Sahamız tahrip oldu son 2 maçı İstanbul’da oynayalım’ diyecekler"

Ali Koç, Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor müsabakasının sonunda sahaya girmesi sonucu bordo-mavililerin stat kapama cezası alması gerektiğini vurgulayarak, "Normalde başka bir ortamda başka bir maçta böyle olaylar yaşansaydı Türkiye Futbol Federasyonu neler yapması gerektiğini ne cezalar vereceğini maçın sonucunun nasıl tehir edileceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı bunlar. Bunları da perşembe günü anlatacağım. Perşembeye gelmeden disiplin sevkleri ne olacağını göreceksiniz. Haftalarca kapanması gereken bir stadın bırakın kapanmayı düşünmelerini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz; ‘Sahamız tahrip oldu son 2 maçı İstanbul’da oynayalım.’ Bu cüreti de gösterecekler. Bir şampiyonluk için diğer camialar bu kadar tahrik edilmez” açıklamasını yaptı.

"3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi"

Trabzonspor’a verilecek cezai yaptırıma karşı bir koruma kalkanı olduğunu dile getiren Koç, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Yetkililer var, federasyon var, ilgililer var bakanlık var ama korkarım ki onları koruyan koruma kalkanı ne yazık ki en azından şu an her şeyden güçlü. Onlar da doğal olarak yaşadıkça pek bir cezai karşılığı olmadığını görünce 38 yıl şampiyon olamamanın verdiği heyecanla belki yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu şu an göremiyorlar. Bu ülkenin birlik ve beraberliği bu ülkenin temeline nefret tohumları atmamanın herhangi bir şampiyonluktan çok daha değerli olduğunu sizlere perşembe günü anlatacağım. Sizlerden bir şey rica edeceğim. Üzülerek de söylüyorum. Böyle bir şey telaffuz edeceğim aklıma gelmezdi ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığını göstermenin zamanı geldi."

Uğur Dündar: "Kulübümüzü tüfeğin namlusunda göstermek FETÖ’ye destek olmaktır"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaret edişinin 104. yıl dönümünü kutlayarak, "Fenerbahçe bu ülkenin düşürülmeyecek tek kalesidir. 3 Temmuz’da başlatılan düşürme sürecini de birbirine kenetlenip yek vücut olarak bertaraf eden kulübümüz atalete kapılan, yılgınlığa düşen herkes için ilham kaynağı olmuş. Sonu kestirilemeyen tarihi süreçte kulübümün yanında bir nefer gibi yer almış olmak her Fenerbahçeli gibi benim için de gurur kaynağıdır. Camiamız milli mücadeleden bu yana olduğu gibi bundan sonra da gelebilecek her türlü saldırıya iftiraya karalama çalışmalarına hazırdır. Örneği son olarak kulübümüzü bir tüfeğin namlusunun ucunda gösterip tertemiz 2010-2011 şampiyonluğumuza gölge düşürmeye çalışanların bu kin ve nefret girişimleri 3 Temmuz kumpasına arka çıkmadır. Türk yargısının kesinleşmiş kararlarına meydan okumadır. Takım otobüsümüzü kimlerin kurşunlamaya azmettirdiğinin işaretidir. Hain FETÖ’ye açıkça destek vermektir. Kulübümüz yönetim kurulumuz ve yüksek divan kurulumuz bu kumpasla yargı önünde gereken her türlü mücadeleyi verecektir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe" diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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