Avcılar’da bir şahıs, eşini ve eniştesini öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak’ta kumaş işi yapan bir atölyede yaşandı. Atölyeye gelen Ümit A., eşi Canan A. ve eniştesi Kenan Erol’u silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, bir akrabasını arayarak, "İkisinin de kafasına ben sıktım" dediği öğrenildi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede Canan A. ve Kenan Erol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.