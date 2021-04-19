Kartal’da çöken bina davasında dosya, kusur tespiti için bilirkişiye gönderilecek

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 34 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanıklar, olayda sorumluluğunun bulunmadığını söyleyerek beraatini istedi. Mahkeme, deliller toplandıktan sonra sanıkların kusur durumunun tespiti için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmetti.

Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 34 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7 tutuksuz sanık katılırken, müştekilerden bazıları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Taşkın K., “Binanın yapım aşamasında hiçbir belge altında imzam yoktur. Olayda sorumluluğum bulunmamaktadır. 2000 yılı Mart ayında yalnıza 2 ay kadar süreyle Orhantepe mahallesinde mıntıka mühendisi olarak görev yaptığımdan dolayı herhangi bir kusurum olmadığını düşünerek beraatimi talep ediyorum” dedi.

“Görevden ayrılalı 20 yıl oldu”

Sanık İbrahim Ç., “Ben 1998- 2002 yılları arasında Kartal Belediyesi’nde İmar Müdürü olarak görev yaptım. Ben göreve gelmeden 6-7 yıl önce bina yapılmış. Binanın yapımı ile ilgili bilgim yoktur, bir kusurum söz konusu değildir. Ben görevden ayrılalı 20 yıl oldu” diyerek beraatini istedi.

“Yıkım kararı alınıp ruhsatın iptal edilmesi gerekirdi”

1999-2003 yılları arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığı yaptığını söyleyen Abdi K. isimli sanık, “Bina 1992 yılında ruhsat almış, 1994 yıllarında bitmiş ve insanlar içinde oturmaya başlamışlar. Bina ruhsata aykırı olduğundan dolayı yıkım kararı alınıp ruhsatın iptal edilmesi gerekirdi. 1999-2000-2001 yıllarında Kartal’da bulunan 17 bin binaya genel olarak vatandaşlara binalarını yapı denetim firmalarına kontrol ettirmeleri için uyarı yazısı yazmıştık. Bu yazdığımız yazıdan dolayı müfettiş hakkımda ön inceleme istemiştir. Bu binaya muttali olsaydık mutlaka para cezası ve yıkım kararı alırdık. Yıkım kararı alınsa dahi içerisinde fiilen insanlar oturduğu için mahkemelerin bu bina ilgili tahliye kararı verilmesi mümkün değildi. Dolayısı ile beraatimi talep ederim” dedi.

Diğer sanıklar da söz alarak binanın çökmesinde kusurlarının bulunmadığını söyleyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

“Deliller toplandıktan sonra dosya bilirkişiye gidecek”

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 8 sanığın duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti. Sanık Uğur Mısırlıoğlu hakkında uygulanan imza atma şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar verdi. Deliller toplandıktan sonra dosyanın resen seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların olaydaki kusur durumlarının tespiti yönünden rapor aldırılmasına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartman’ın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan haklarında 15’er yıla kadar hapis istemiyle açılmıştı.

Olaya ilişkin yeni bir dava açan savcılık, Yeşilyurt Apartmanı’nın ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarihe kadar Kartal Belediyesi’nde görev yapan 31 kişinin de aynı suçtan 15’er yıla kadar hapsini istemişti. Açılan 2 dava birleştirilmişti.