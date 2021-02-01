banner3943

(ÖZEL) Pendik’te pes dedirten hırsızlık kamerada...Site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar

Pendik’te site sakinleri uykudayken evlere giren şüpheliler, otomobillerin anahtarlarını alıp , bahçedeki 2 otomobili site sakiniymiş gibi çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(ÖZEL) Pendik’te pes dedirten hırsızlık kamerada...Site sakiniymiş gibi davranıp otomobilleri çaldılar

Pendik’te site sakinleri uykudayken evlere giren şüpheliler, otomobillerin anahtarlarını alıp , bahçedeki 2 otomobili site sakiniymiş gibi çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner3909
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü sabah saat 06.00 sıralarında Pendik’te Yenişehir Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz 2 şüpheli şahıs, site sakinleri uykudayken, evlerine girerek, site bahçesinde bulunan 2 otomobilin anahtarını aldı. Daha sonra otomobilleri çalıştıran 2 hırsız site sakini gibi kapıyı güvenliğe açtırarak hızla siteden uzaklaştı. Gün aydınlandıktan sonra araç anahtarlarının ve otomobillerinin yerinde olmadığını anlayan 2 site sakini, sitenin güvenliğine koştu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelendikten sonra gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin site sakini zannettiği 2 şüpheli şahıs rahat tavırlarla 2 otomobili farları kapalı bir şekilde çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de 2 şüpheli şahıs otomobillerin farları kapalı şekilde sitenin çıkış kapısına geliyor. Sitenin güvenliği site sakini zannederek kapıyı açıyor. Kapı açıldıktan sonra 2 otomobil hırsızı rahat tavırlarla siteden uzaklaşıyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3212

banner3841