5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde Silivri Devlet Hastanesi'nden Farkındalık Etkinliği

Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Dünya El Hijyeni Günü, bu yıl Silivri Devlet Hastanesi'nde özel bir etkinlikle anıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "Ellerinizi Yıkayarak HAYAT KURTARIN" sloganıyla desteklediği bu önemli gün, özellikle sağlık çalışanlarının el hijyenine olan uyumunu artırmayı hedefliyor.

Silivri Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, el hijyeninin önemi vurgulanarak, hastane personeli ve ziyaretçilerine yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı. Etkinlik kapsamında, el yıkamanın doğru teknikleri gösterildi ve el hijyeninin, enfeksiyonların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekildi.