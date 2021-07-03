Yaşının 65 katı kadar suç kaydı olan yankesici çocuk kamerada

Şişli ve Kartal’da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 13 ve 14 yaşındaki yankesici iki çocuk güvenlik kameralarına böyle yakalandı. İki suç makinesi kısa sürede yakalanırken, 13 yaşındaki yankesici çocuğun 836 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre O.S.(13) ve Ö.G.(14) 29.06.2021 tarihinde saat 12.30 sıralarında Şişli ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerindeki bir vatandaşı hedef olarak seçti. Yankesici çocuklardan biri içerisinde 2 gümüş kolye, 3 adet çeyrek altın, 200 dolar ve yaklaşık 500 lira parasının bulunduğu cüzdanı çaldı. Aynı gün Dolapdere Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalanan O.S. ve Ö.G.’nin üzerinden 2 adet gümüş kolye, 440 lira para ele geçirildi

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların Şişli’de bir iş yerinden 8 bin 500 lira para çaldıkları, Kartal’da 1 kişinin cep telefonu çaldıkları, Avcılar’da 1 cep telefonu çaldıkları belirlendi. Her iki şahsın “kayıp şahıs” olarak arandıkları da tespit edilirken, O.S. isimli yaşı küçük şahsın 836 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Yakalanan yaşı küçük şahıslardan Ö.G. adli makamlarca serbest bırakılırken, O.S. ise tutuklanarak Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan O.S’nin kemik yaşının da 17 olduğu belirlendi.

Yankesici çocuklar kamerada

iki çocuğun hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların bir iş yerinden para çaldıkları ve arkasından yaklaştıkların kadınların çantalarından cüzdan çalma anları yer alıyor.